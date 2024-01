Braunschweig. Die Autorin vom Braunschweiger Haus der Wissenschaft berichtet heute über die Entwicklung unserer Sprache

Auf der ganzen Welt sprechen wir viele verschiedene Sprachen – aber warum ist das so, und wie haben sie sich im Laufe der Zeit entwickelt? Professorin Andrea Schinder von der TU Braunschweig erklärt es uns so: „Die Veränderung von Sprache ist mit der Entwicklung verschiedener Lebensbedingungen und dem Kontakt zu anderen Sprachen und Ländern verbunden.“ Wenn wir in die Vergangenheit schauen, gab es damals noch nicht so viele verschiedene Sprachen.