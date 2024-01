Unsere Kolumnistin beleuchtet die Probleme der Paar-Kommunikation. Schillernde Beispiele sind Berta, Hermann, Dalida und Alain Delon.

Das Heizungsgesetz ist in Kraft, der CO 2 -Preis gestiegen, der Besitz von Cannabis mit Einschränkungen straffrei. Ach, und Plastikpfand ist jetzt auch für Milch und Kakao fällig. Schlagzeilen wie „Das ändert sich im neuen Jahr“ haben eine traditionell hohe Einschaltquote. Dabei ist auch nicht ohne Belang, was sich eben nicht ändert. So ist sie am frühen Morgen zum Beispiel immer noch super drauf und super gesprächig, während er mit Mühe aus den Federn kriecht und eine Art Schweigegelübde bar jeglicher religiöser Gründe abgelegt zu haben scheint. Typisch Morgenmuffel! Nun gibt es aber auch jene, bei denen sich die Kommunikationsverweigerung den Tag über fortsetzt, was wiederum Madame dazu verleitet, seinen Part der Paarkonversation gleich mitzuübernehmen. Zur Veranschaulichung empfiehlt sich der unübertroffene Zeichentrick-Sketch „Feierabend“ von Altmeister Loriot. Nun kam mir neulich ein anderes Meisterwerk zu Ohren, das Dalida und Alain Delon nur wenige Jahre vor Herrmann und Bertas einseitigem Schlagabtausch zu Gehör brachten. In ihrem Duett „Paroles, Paroles“ (einer Coverversion des italienischen Hits „Palavra Palavra“) drehte die französische Sängerin Dalida den Spieß um und bekniete Frauenschwarm Delon, endlich mal die Klappe zu halten.