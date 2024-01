Unsere Kolumnistin hat die Schuldigen an der Fitness-Misere ausgemacht - und verspricht, an ihren Pointen zu arbeiten.

Immer ist irgendwas. Das Jahr hat kaum begonnen, schon stehen Entscheidungen an. Etwa diese: Wollen Sie zur Fraktion „Kniegelenkbandage, Merino-Unterwäsche, Rückenkratzer“ gehören? Nein!? Dann sollten Sie im Discounter Ihres Vertrauens zügig in die Regalreihe „Laufschuh, Crosstrainer, Haevypack-Gewichtsgurt“ vorrücken. Zumal in Ihrem Horoskop neulich noch „riesengroße physische Kräfte“ Erwähnung fanden. Gut, das war im Oktober und sicher eine Momentaufnahme.