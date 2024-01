Braunschweig. Birte Reboll wollte Silvester verschlafen.

Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen! Haben Sie es krachen lassen? Ich bin um 22 Uhr ins Bett gegangen, weil ich den Du-musst-doch-wenigstens-bis-Mitternacht-wachbleiben-Spruch aus Prinzip zu ignorieren pflege. Um Mitternacht bin ich dann in meinem warmen Bett hochgeschreckt, weil die Raketen und Böller – wie bei Ihnen sicher auch – in Sekundenschnelle über mich hinweg krachten. War das noch lauter und bunter als in der vorvergangenen Silvesternacht? Nun gut, jede und jeder kehre am besten vor seiner eigenen Tür, und so verkneife ich mir jeglichen Kommentar zu den unglaublich vielen Millionen Euro, die die Deutschen fürs Feuerwerk ausgegeben haben. Im Jahr 2022 waren es rekordverdächtige 180 Millionen Euro.