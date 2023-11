Unsere Kolumnistin über Rudelführer und -führerinnen und die Basis fürs sichere und harmonische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier.

Beim Partytalk neulich kreist das Smartphone: „Och, wie süß!“ „Wasn das für einer?“ „Wollt ihr meinen mal sehen?“ Nach vielen „Ohs“, „Ahs“ und „Ach Gottchens“ hagelt es Expertenwissen. Oberste Regel: Du bist der Rudelführer. Denn: Die richtige Erziehung ist eine wichtige Basis für das sichere und harmonische Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Tja, dazu kannst du als Katzenfreund mit Hundefurcht dritten Grades nicht viel beitragen. Und um die Partylaune nicht zu sprengen, verkneifst du es dir, von der nicht angeleinten haarigen Bestie zu berichten, die dich neulich beinahe umgeworfen hätte. Oder von der wutschnaubenden Hundemami („Wissen Sie eigentlich, wie viel Hundesteuer ich jedes Mal hinblättere?“), nachdem du sie höflich gefragt hast, ob sie den Haufen ihres Fiffis auf d e i n e m Grundstück eventuell wegräumen könnte. Apropos gute Erziehung! Neulich las ich, ungarische Forscher hätten per MRT-Scan herausgefunden, dass Hunde Frauchens liebreizender Stimme eher Beachtung schenken als der ihres Herrchens. Und wenn Mutti dann noch in Babysprache palavert, macht das das süße kleine Scheißerle (ja wo isser denn?) besonders glücklich. Das erinnert mich an eine weitere Begegnung der besonderen Art. Frauchen zu Hündchen: „Jaaa, da freut er sich. Jetzt geht’s nach Hause. Und da gibt es ein gaaanz feines Leckerli. Jaaa, da freut er sich.“ Frauchen zu Hans-Peter: „Mensch, jetzt trödel doch nicht so rum. Wir frieren uns hier den Hintern ab, und du brauchst ’ne halbe Stunde, um den blöden Einkaufswagen zurückzubringen.“ Hund müsste man sein.