Braunschweig. Birte Reboll war im Adventskalender-Sammelfieber.

Ups, wie konnte das passieren? Jedes Jahr um diese Zeit ächze ich, weil ich die Adventskalender meiner Kinder befüllen darf oder muss (suchen Sie sich ein Verb aus). Insgesamt komme ich auf 72 zu bestückende Säckchen. Uff. Dieses Jahr wollte ich besonders schlau sein und fing schon mitten im Jahr an, Kleinigkeiten für die Adventskalender zu besorgen. Hier mal ein Haargummi für die Mädels, dort ein Pixi-Buch für den Jungen. Und nun, beim Befüllen der Säckchen stelle ich fest, beinahe bestürzt, dass ich viel mehr als 72 Teile gesammelt habe: nämlich exakt 100. Ich hoffe, es tangiert keine christlichen Regeln, wenn ich die Not zur Tugend mache. Ich bestücke für jedes Kind 30 Säckchen, so dass bei uns das Adventskalender-Öffnen schon am 25. November beginnt. Die Kinder haben gejubelt und ich lerne daraus: Mach dir nicht so einen Stress und fang nächstes Jahr erst wieder im November an, auf Päckchen-Pirsch zu gehen.