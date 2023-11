Unsere Kolumnistin rät zur Gelassenheit. Denn noch ist es nicht so weit. Bis dahin gilt: Advent ist, wenn Advent ist.

Jesus! Oder, um all dem hier einen hippen Anstrich zu verpassen: Dschises! Lassen Sie sich bloß nicht verrückt machen, meine Herren. Advent ist, wenn Advent ist. Bei mir im Garten blüht die Kosmee so prächtig, als gäbe es kein Morgen. Noch jede Menge Laub an den Bäumen. Die Heizung blubbert schüchtern. Außerdem stehen jetzt erstmal die stillen Sonntage an. Sie liegen also noch sehr gut in der Zeit. Versprochen. Auch wenn...