Braunschweig. Die Autorin vom Braunschweiger Haus der Wissenschaft schreibt über eine Spiralgalaxie, die aus hundert Milliarden Sternen besteht.

Der Name Milchstraße ist ursprünglich aus dem griechischen Wort „gála” entstanden. Übersetzt: Milch. Professor Karl-Heinz Glaßmeier von der TU Braunschweig erklärt: „Die Milchstraße ist mit bloßem Auge sehr schwer zu erkennen, da wir in der Stadt durch Lampen und Werbetafeln zu viel Licht haben.“ Sie habe eine milchige Farbe, die Form einer flachen Spirale und bestehe aus einer Ansammlung von sehr vielen Sternen, die nah aneinander liegen. Es befinden sich etwa hundert Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Theoretisch könnte man also jedem Menschen zehn Sterne zuteilen, um die Gesamtzahl der Sterne auszumachen.