Braunschweig. Birte Reboll möchte im nächsten Leben Erfinderin werden.

Dieser Bengel, der treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich kann ihn ruhig Bengel nennen, denn die Rede ist von meinem Sohn. Und er ist ein Bengel. Vor genau einer Woche, während ich arbeitete und in die Tasten haute, schnitt sich mein Sohn in die Hand. Mit dem Schnitzmesser. Richtig tief. Und – wie soll es anders sein – es war Sonntagabend, und alle Ärzte hatten zu. Meine netten Kollegen hielten die Stellung, so dass ich mit meinem Sohn in die Notaufnahme fahren konnte. Das Blut tropfte noch ins Geschirrtuch, doch mein Sohn war bester Laune und quatsche ohne Unterlass: „Mama, wer ist eigentlich berühmter: Michael Jackson oder Taylor Swift?“ Arrgh.