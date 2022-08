Oliver Kahn, Miroslav Klose, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger – diese Namen sind in Indien durchaus bekannt.

Guten Morgen Kahn & Co in Indien

Knapp 7300 Kilometer sind es vom Bundesstaat Assam in Nordostindien nach Vechelde . Jedenfalls ist es schon eine ungeheure Strecke, die Sabukuttan Francis – für viele einfach nur Pater Sabu – hinter sich gebracht hat, um in Vechelde aufzutauchen, seiner früheren katholischen Kirchengemeinde. Fast 7300 Kilometer – was wissen die Inder über Deutschland?

Die Fußball-Männerbundesliga, antwortet Pater Sabu geschwind, die kennen sie in Indien aus dem Fernsehen. Oliver Kahn, Miroslav Klose, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger – der Geistliche zählt die Namen einiger deutscher Fußballballnationalspieler auf, die in seinem Heimatland durchaus bekannt sind. Komisch nur: Alle diese Spieler sind gar nicht mehr aktiv, haben längst ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Von den derzeit aktiven deutschen Fußballprofis ist hingegen nicht die Rede: Höchste Zeit, dass die Fußball-Weltmeisterschaft kommt und sich das ändert!

