Na, Sie schleppen doch sicher auch das ein oder andere Man-müsste-eigentlich-mal mit sich herum. Sie wissen schon: Man müsste mal den Keller auf den Kopf stellen, den Kleiderschrank ausmisten, die Kleewiese, die einst Rasen war, komplett umpflügen, Kontakt zu Freunden aus der Jugend aufnehmen. Ich denke, Sie, meine Herren, müssten eigentlich mal einen Yogakursus belegen. Yoga fördert Geduld, entspannt und bewirkt, dass man sich nicht mehr so leicht stressen lässt – heißt es. Also genau Ihr Ding. Indes tritt der innere Schweinehund, der alte Bedenkenträger, mal wieder auf die Bremse, weil es ja noch so viel Wichtigeres zu erledigen gibt. Die Folge: Körper, Geist und Seele stehen sich vorm Tor zum inneren Einklang bis auf Weiteres die Beine in den Bauch – wenn man das so sagen darf. Was willste machen: Der Tag hat nun mal nicht mehr als 24 Stunden. Da hilft nur eins: Yoga-Übungen wie den Baum, den herabschauenden Hund oder den Krieger 1 (auch Heldenhaltung genannt) und das viele andere Unaufschiebbare mit einander zu verquicken. Ich meine, es gibt Bier-Yoga, Schokoladen-Yoga, Lach-Yoga, Nackt-Yoga und so weiter. Warum sollten dann nicht auch Konferenzmarathon-Yoga, Mit-Kindern-Mathe-pauken-Yoga, Badezimmer-schrubb-Yoga, Felgenputz-Yoga, meinetwegen auch Sportschau-Kartoffelchips-Sofa-Yoga Wirkung zeigen?