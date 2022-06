Nun spielen Sie mal nicht die beleidigte Leberwurst. Ja, Madame hat Sie im Eifer des Gefechts als „faulen Sack“ bezeichnet, nur weil sie selbst den ganzen Tag geschäftig wie das fleißige Bienchen durch die Gegend schwirrt und allerlei Dinge verrichtet, während solche wie Sie, meine Herren, sich eben auf das Wesentliche konzentrieren. Was war das noch…? Egal! Lassen Sie sich mal nicht provozieren. Wissen doch alle: Sie haben es voll drauf. Es gibt tatsächlich viele kluge Köpfe, Arbeitsforscher, Business-Coaches, Psychologen et cetera, die längst erkannt haben, dass Faulheit der wahre Schlüssel zum Erfolg ist – privat wie beruflich. Sie kennen sicher das kolportierte Zitat von Microsoft-Gründer Bill Gates: „Ich wähle immer eine faule Person, um einen harten Job zu machen. Denn eine faule Person findet einen einfachen Weg, es zu tun.“ Sehen Sie?! Dennoch wird die Antriebskraft des Faulseins häufig immer noch unterschätzt – vor allem von Madame. Die rackert und ackert und tut und macht, während andere sich vorzugsweise als gewiefte Strategen hervortun und geschickt die prestigeträchtigeren Aufgaben herauspicken. Die machen was her, dafür gibt es Lob, Anerkennung und im Job vielleicht sogar ‘ne Beförderung. Und das fleißige Bienchen? Das bekommt am Ende – darauf kannst du wetten – noch mehr Arbeit aufgebrummt.

Eigentlich selber schuld!