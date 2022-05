Zu meinen Zeiten rief man als Studentin jede Woche mal bei den Eltern an. Hallo-wie-geht’s-alles-gut-Studium-läuft-macht-euch- keine-Sorgen. Inzwischen ist die Kommunikation deutlich komplexer geworden, bisweilen auch ein bisschen bekloppt. Neulich brauchte der Junge ein Führungszeugnis. Er ist nämlich jetzt pädagogischer Mitarbeiter in einer Kieler Grundschule. Soll die Kinder bei den Hausaufgaben beäugen. Hab’ ich ihm geschickt. Zum Dank whatsappte er das Foto eines Warzenschweins. Keine Schönheit. Eher so fusseliges Fell, eine ganz lange, rüsselartige Schnauze mit riesigen Nüstern vorne dran. Was will der Junge mir damit sagen, um Himmels willen? So eine Andeutung nach dem Motto: Es sieht aus, wie ich mich fühle? Oh Schreck. Auf meine dreiundzwanzig Fragezeichen schrieb er zurück: „Siehst du nicht, Mama, es lächelt! Es lächelt dich an!“ Ich betrachtete das Schwein eine ganze Weile. Na ja. Vielleicht hat es gerade auf eine süße Mohrrübe gebissen. Aber ein bisschen hat er Recht. Ein winziges bisschen scheint das monströse Tier zu lächeln. Oder sagen wir: zu grinsen. Ich so: „Glücksschwein.“ Er: „Warzen, Warzen, seid’s gewesen.“ Ich: „Goethe.“ Er: „Krasse Bildung, Mama.“

Und dann lächelte ich auch.