Noch ist die Fastenzeit nicht vorüber. Und deshalb gibt es am Karfreitag Fisch zu essen. Gut, heutzutage wird das nicht mehr so eng gesehen mit dem Fasten und dem Fisch. Die Fastenregeln insbesondere der katholischen Kirche sehen vor, dass am Tag der Kreuzigung und des Sterbens Jesu Christi niemand Fleisch, Gesüßtes und andere Speisen und Getränke zum Genuss zu sich nehmen soll. Fischfleisch war erlaubt, weil der Fisch für die Gläubigen nicht zu den Tieren des Himmels und der Erde gehört. Gleiches galt und gilt genau genommen in der Weihnachtszeit, in der es den traditionellen Karpfen gibt. Spuren dieser strengen Regeln sind noch heute sichtbar: Ohne die Fastenregeln würde das Kloster Riddagshausen beispielsweise nicht über ausgedehnte Fischteiche verfügt haben. Einmal Fisch zwischendurch zu essen, sollte der Gesundheit nicht schaden. Der Proteingehalt im Fisch ist hoch, er versorgt den menschlichen Körper mit Jod, führt ihm Vitamine und Spurenelement zu und weist einen sehr großen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren auf. Wem so eine Fischbraterei einfach zu viel und vor allem nicht geruchsfreie Arbeit ist, der darf gern den Fisch kalt essen: Rollmops, Räucher-Lachs oder -Forelle, Sahnehering und anderes mehr. Und wer die Küche zu lüften versteht, der kann sich für den Anfang ja ein Seelachsfilet braten und mit Wok-Gemüse verzehren. Fast hätte ich genießen geschrieben, aber das ist am Karfreitag ja nicht angesagt.