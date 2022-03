Meine Oma Erna ist eine echt coole Socke! Am Telefon hat sie mir erzählt, dass sie künftig im Internet chatten möchte. Mit 94 Jahren! Und das kam so: Der Bruder meiner Oma, 92-jährig, wanderte einst nach Amerika aus und lebt nach einem Zwischenstopp im Südharz nun wieder im US-amerikanischen Canton in Ohio. Zweimal die Woche telefonieren Oma Erna und ihr Bruder Hans miteinander, doch das genügt ihnen nicht. Sie wollen sich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Die Offerte, ihn doch mal in Ohio zu besuchen, hat meine Oma schweren Herzens ausgeschlagen. Doch man könne doch im Internet chatten, besprachen die beiden. Ist doch gar kein Problem und sicher ein großes Vergnügen. Nun müssen nur noch ein paar technische Hürden überwunden werden. Oma Erna besitzt im Südharz keinen Computer, auch eine Internetverbindung steht ihr nicht zur Verfügung. Aber dafür hat man ja Enkelkinder! Wenn Oma Erna meine beiden Brüder und mich das nächste Mal besucht, werden wir ihr einen Computer zur Verfügung stellen. Dann kann sie mit ihrem Bruder chatten, bis die Technik glüht, und ihn endlich mal wieder sehen. Auch wenn es nur auf dem Bildschirm ist. Ich freue mich schon, liebe coole Oma!