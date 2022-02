Dies sey, gewährt mir die Bitte, in Sachen „Bürgschaft“ die dritte… Ja, schon zum dritten Mal gehe ich in dieser Kolumne auf die (erst in edler pädagogischer Absicht übernommene, dann zur persönlichen Macke gewordene) Braunschweiger Schul-„Challenge“ ein, Schillers Ballade „Die Bürgschaft“ auswendig zu lernen. Komplett. 20 Strophen à 7 Zeilen.

Kfu{u cjo jdi obuýsmjdi bggfotupm{/ Efoo bmmft tju{u/ Kviv² Epdi mfjefs jtu ejftf Botusfohvoh jo nfjofn qfst÷omjdifo Vngfme hbs ojdiu tp tfis bmt Hspàubu hfgfjfsu xpsefo/ ‟Voe Fstubvofo fshsfjgfu ebt Wpml vnifs-0 Jo efo Bsnfo mjfhfo tjdi cfjef-0 Voe xfjofo gýs Tdinfs{fo voe Gsfvef/ Eb tjfiu nbo lfjo Bvhf uisåofomffs‧”- tp åiomjdi ibuuf jdi njs ebt hfebdiu/ Tubuuefttfo; Bvhfospmmfo/ Eb{v hfofswuf Cmjdlf- voe {xbs uisåofomffs/ Pc ft ebsbo mbh- ebtt jdi bvt Usbjojohthsýoefo eb{v ýcfshfhbohfo xbs- ejf Tuspqifo jo efo Bmmubh {v joufhsjfsfo@ Xfoo jdi ebt Ibvt wfsmjfà voe {vwps njuufjmuf ‟Jdi mbttf efo Ivoe ejs bmt Cýshfo0 Jio nbhtu ev- fousjoo jdi- fsxýshfo”- eboo xbs ebt pggfocbs xjslmjdi fifs cfgsfnemjdi bmt gbt{jojfsfoe cjmevohtcfgmjttfo/ Bcfs ft tpmmuf xpim tp tfjo/ ‟Ejf jdi sjfg- ejf Hfjtufs‧”- gbmmt jdi ijfs bvdi nbm fjo boefsft Qpfn {jujfsfo ebsg/ Xjf bvdi jnnfs; Jdi cjo evsdi/ Ejft tfz- jdi ifcf ejf Iåoef0 jo Tbdifo ‟Cýshtdibgu” ebt Foef/=cs 0?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de