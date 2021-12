Eine witzige Dekoration

Gestern entdeckte ich an der Halberstädter Straße eine witzige Adventsdekoration. Drei Pfeiler eines Zauns waren mit Überziehern versehen worden, die Adventskerzen nachempfunden worden waren. Erst wunderte ich mich, dass nur drei Pfeiler verkleidet worden waren, aber dann fiel mir ein, dass ja erst am morgigen Sonntag der vierte Advent ist und dann garantiert auch der vierte Pfeiler an der Halberstädter Straße seinen Überzug erhalten wird.

