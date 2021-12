Erst wenn bei uns im Wohnzimmer der Weihnachtsbaum steht, dann beginnt für mich die Advent- und Weihnachtszeit so richtig. In vergangenen Jahren hatte ich es oft schludern lassen beim Erwerb eines Baumes. Erst am Tag vor Heilig Abend oder sogar am 24. Dezember selbst war ich auf Weihnachtsbaumsuche gegangen. Einmal „rettete“ mich auch ein Sportsfreund, der mir aus seiner Tannenschonung noch einen Baum am Tag vor Heilig Abend schlug, weil es in dem Jahr in Wolfenbüttel so gut wie keine Bäume mehr gab. Doch in diesem Jahr ist es anders: Bereits zwei Wochen vor dem Fest habe ich einen Baum kaufen können. Und dieser Baum ließ sich sogar sehr gut im Ständer befestigen. Ich kann sagen: Er steht wie eine 1. Jetzt muss er nur noch geschmückt werden, was aber bis Weihnachten eigentlich zu schaffen sein müsste...

