Wirt bot ein 3G-Bier an

Während meines Wochenendtrips in die Stadt, die es laut Wilsberg-Krimis im Zweiten Deutschen Fernsehen eigentlich nicht gibt, wurde ich vor einigen Tagen bei einem Stadtrundgang durch Bielefeld von einer Gastwirtschaft angelockt, die 3-G-Bier anbot. Als ich den Gastraum mit Maske betrat, da sah ich die Auflösung der drei G: Gebraut, gezapft, getrunken. Wenn die Entwicklung bei den Coronazahlen nicht so erschreckend und traurig wäre, dann könnte man über diesen Gag des Gastwirts sogar lachen. Aber die Corona-Lage ist leider nicht so. Sie ist sogar so ernst wie schon lange nicht mehr. Wenn wir die nächsten Wochen heil überstehen wollen, dann müssen wir uns alle vorsehen und die Hygieneregeln strengsten beachten, sonst wird es leider wieder eine eher traurige Advents- und Weihnachtszeit.

