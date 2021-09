Wahrscheinlich lag es an mir. Die Nacht war kurz. Als das erste Triell dann losging, wollte ich mich aber wirklich abholen, mitnehmen, enthusiasmieren lassen. Die Sofakante ist mein Zeuge! Aber diese 2.0-Rautenrhetorik in Kombination mit verbaler Handbremsentaktik und Angriffslustigkeit in therapeutischen Wohlfühldosen provozierte bei mir denn doch ein Aufmerksamkeitsdefizit. Den Gatten kannste natürlich nicht von der Seite anquallen. Kanzlerkandidatenkarambolage ist heilige Zuhörpflicht! Also kabelte ich nach Kiel: „Dreikampf der PR-Giganten! Meinst du, die können noch frei sprechen? Alles antrainiert, oder? Wer hat den gewieftesten Coach! Würde gern mal die Beraterkohorten kennenlernen, die Macher dieser Kanzlerkandidaten.“ Nix aus Kiel. „Was los? Bist du gebannt? Oder eingepennt? Pass auf jetzt: Subversiver Akt von Laschet: Kaut komisch rum. Kaugummi? Kamikazekandidat! Macht ihn das unmöglich? Oder wählbar?“, schrieb ich. Stunden später aus Kiel: „Gucke Elefantenrunde. 1976. Irre.“ Ich google: Schmidt qualmt. Knarzt missmutig. Kohl salbadert ohne Ende. Strauß macht auf Schildkröte, knödelt kopfruckelnd rum. Da ist keiner vorher durch die PR-Maschine gedreht. Niemand gecoacht. Nichts glattgebügelt. Könnte sein, dass sowas der Jugend lieber ist als die Raute vom Scholz.