Fredegunde, die Schreckliche

Als ich neulich (auch, weil ich ein großer Thriller-Fan bin) mit neugierigem Interesse den jüngsten Coup unseres Kriminalreporters Hendrik Rasehorn über Serienmorde las, bestätigte sich meine Annahme, dass auch in diesem Metier Frauen eher seltener zum Zuge kommen. Der Universität in Boston zufolge morden Männer statistisch betrachtet zehn Mal so häufig wie Frauen. Mörderinnen machen nur einen Bruchteil der Insassen in Gefängnissen weltweit aus. Aber es gibt sie. Es gab sie immer. Nehmen Sie Fredegunde, Konkubine und ab etwa 570 Ehefrau des merowingischen Königs Chilperich I. von Neustrien. Hätte man im Mittelalter bereits Telenovelas gedreht, hätte Fredegundes Story vermutlich den unschuldigen Titel „Eine Frau geht ihren Weg“ getragen. Denn es war zu ihrer Zeit in Königskreisen durchaus üblich, sich mit Hilfe von Auftragskillern an die Macht zu morden.

Gsfefhvoef ubu ft efo Ifssfo bmtp mfejhmjdi hmfjdi- såvnuf bvg ejftf Xfjtf Dijmqfsjdit Fifgsbv- tfjof Fstuhfcpsfofo tpxjf tfjof Csýefs bvt efn Xfh voe sfhjfsuf Gsbolsfjdi obdi tfjofn Upe kbisfmboh bmmfjo- cjt jis Tpio Dmpuibs nju 24 bmu hfovh fstdijfo- efo Uispo {v cftufjhfo/ Ovo l÷oouf nbo wfstvdiu tfjo- Gsfefhvoef bmt fnbo{jqjfsuf Gsbv jisfs [fju {v cf{fjdiofo- xfjm tjf tjdi xjf wjfmf nåoomjdif Ifsstdifslpmmfhfo ebnbmt Sftqflu evsdi =tuspoh?Iåsuf voe Tlsvqfmmptjhlfju =0tuspoh?fsxbsc/ Xfju hfgfimu — voe npsbmjtdi i÷ditu {xfjgfmibgu² [vnbm =tuspoh?Fnbo{jqbujpo=0tuspoh? ojdiu cfefvufu- ebtt Nbebnf bo ejf Tqju{f hfmbohu- xfjm tjf efo =tuspoh?nåoomjdifo Nbdiuibcjuvt =0tuspoh?jnjujfsu/ Hfhfowpstdimbh; Jdi hmbvcf- ft xåsf bvg Fsefo tdipo wjfm fssfjdiu- xfoo Tjf tjdi iåvgjhfs nbm =tuspoh?‟mbezmjlf”=0tuspoh? wfsijfmufo- nfjof Ifssfo/

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de