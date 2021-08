Neulich suchte ich ein Bild. Im Studium war eine Plasmaspende spektakulär daneben gegangen, weil die Kanüle verrutscht war. So wurde das Blut nicht in die Vene zurückgepumpt, sondern in den Muskel und ich bekam den schlimmsten Bluterguss meines Lebens. Davon gibt es Bilder und weil dem Mitbewohner meines Bruders wohl gerade dasselbe passiert war, sollte ich eins davon raussuchen.

