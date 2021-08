Und es passierte etwas, was im nebenstehenden Bericht nachzulesen ist.

Ich habe es geahnt, sogar befürchtet. Nach dem ereignislosen Wochenende für die Polizei, was laut Polizei Wolfenbüttel seit Jahren, gar Jahrzehnten einmalig war, hatte ich die Ahnung, dass in der Nacht zu Montag doch noch etwas passieren würde. Und es passierte etwas, was im nebenstehenden Bericht nachzulesen ist. Zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen, aber verständlich ist der Vorfall nicht.

