Vergangene Woche weilten wir bei meiner Oma Erna im Südharz. Und dort lehnte er im Schirmständer – der beinahe vergessene Wanderstock meines vor ein paar Jahren verstorbenen Opas. Nie werde ich vergessen, wie Opa Werner früher nach jeder Wanderung heimkam und ein neues metallenes Wappen in den Händen hielt, das zeigte, wohin ihn die Wanderung geführt hatte. Anschließend hämmerte mein Opa das Wappen als Beweis an seinen Wanderstock. Der Brocken, der Stöberhai, der Hexenstieg – mein Opa ist natürlich überall gewesen und aus reiner Freude an der Natur und Bewegung gewandert. So wie es die meisten Deutschen tun. Wanderer sei aber nicht gleich Wanderer, zeigt eine neue Erhebung. Sie besagt, dass es sechs Wandertypen gebe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Außer dem Naturwanderer (Opa Werner) gebe es den Sportwanderer (der möglichst viele Kilometer laufen möchte), den Nacktwanderer (versteht sich von selbst), den Kulturwanderer (der etwas lernen möchte), den Nachtwanderer (der das Gruselige liebt) und den Pilgerwanderer (mit spirituellem Motiv). Finden Sie sich wieder? Ich bin ja für alles zu haben – nur mit dem Nacktwandern werde ich mich in meinem ganzen Leben wohl nie anfreunden können.