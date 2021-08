Vor ein paar Tagen bin ich beinahe aus den Sandaletten gekippt, als ich unsere Rechnung im Eiscafé bezahlt habe. Ja, ich rechne jetzt zur Verdeutlichung in D-Mark um: Ein Cappuccino und ein Milchkaffee kosteten mich 9 Euro, drei Eisbecher mit je zwei Kugeln Eis und ein paar Zuckerstreuselchen obendrauf 13,50 Euro. In der Summe musste ich also 22,50 Euro auf den Tisch legen, das sind – bitte entschuldigen Sie, ich muss es tun – 45 D-Mark für eine Viertelstunde Kaffeeschlürfen und Eisschlecken. Zum Leidwesen meiner Familie bin ich auf der Stelle nach Hause gerannt und habe nach Eisrezepten gesucht. Ich habe hier und da rumprobiert, meine Familie musste kosten und beurteilen, und schlussendlich kamen zwei passable Eiskreationen heraus. Nummer eins: Joghurt mit Puderzucker verrühren, Zitronen- und Limettensaft untermischen, ins Eisfach stellen. Zwischendurch immer mal wieder umrühren. Heraus kommt frozen yogurt, also gefrorener Joghurt, der sehr erfrischend ist. Zweites Rezept: Erdbeeren und Himbeeren pürieren, Zucker und Quark untermischen, zuletzt geschlagenes Eiweiß. Heraus kommt Birtes Beeren-Eis. Ebenfalls nicht schlecht und bei meiner Familie hoch im Kurs. Kosten für den Spaß: wenige Euro. Klar, ab und zu werde ich sicher noch ein Eis aus dem Eiscafé spendieren. Aber das gibt es dann nur auf die Faust – wir haben schließlich genügend selbstgemachtes Eis im Gefrierschrank.