Shakshuka mit Hintertürchen

Die Kinder bereiten sich auf Klausuren und Praktika in der vorlesungsfreien Zeit vor, und weil im Elternhaus zwar auch nicht immer alles gülden, aber wenigstens verlässlich der Kühlschrank knallvoll ist, trudeln sie immer mal ganz gern ein. Um die Birne von dem ganzen Paragraphengeschwurbel frei zu kriegen, kocht der Ältere. Zum Beispiel Shakshuka, ein Gericht aus der israelischen Küche. Man muss geduldig sein, weil die Tomatensoße ähnlich lange eingeköchelt werden muss wie es braucht, ein juristisches Staatsexamen zu wuppen. Ungefähr zum Zwischenprüfungszeitpunkt werden in der Soße Eier versenkt. Ein Strauß Kräuter kommt dazu, frage nicht welche, jedenfalls köstlich. Man könnte sich während der unkomplizierten Einköchelei prima verplaudern, wäre das Kind nicht damit beschäftigt, vorauseilend zu Markte zu tragen, dass etwaiges Misslingen nicht an ihm liegt. Sondern an den Eiern. Wahrscheinlich nicht bio. Oder den Kräutern. Wahrscheinlich nicht frisch. Oder den Tomaten. Womöglich aus Holland. Ich nenne das Hintertürchen-offen-halten-Kochen. Hat er gar nicht nötig. Ist doch kein Schmock!