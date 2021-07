Bei Anflügen von Nostalgie blättere ich schon mal in eigenen Lebensdokumenten. Ach, guck: Der Anstellungsvertrag zwischen dem damaligen Verlag und dem damaligen „Fräulein Jacqueline Elbertzhagen im folgenden kurz ‚Redakteur’ genannt“. Krasser Fall von „geschlechtsspezifischer Benachteiligung von Arbeitnehmer*innen“, würde es heute wohl heißen. Und „Fräulein“, sinngleich mit „kleine Frau“, fand ich seinerzeit (oder ihrerzeit?) schon unangemessen. Zumal ich mit knapp eins achtzig einigen der meist männlichen Kollegen, ergo nur scheinbar rechtmäßigen Repräsentanten des generischen Maskulinums, locker über die Schulter gespuckt hätte. Schwamm drüber! Mittlerweile arbeiten mindestens so viele Redakteurinnen wie Redakteure im Journalismus. Und das „Fräulein“ ruht in Frieden in der Mottenkiste. So ist das: Sprache wandelt sich, hat sich immer gewandelt. Also ruhig Blut, sollten Ihnen obsessiv Gendernde derzeit den letzten Nerv rauben! Ist doch gut, wenn wir uns noch an dieser herrlichen Muttersprache reiben, in der Papi offenbar weiterhin die Hosen anhat, die ihm Mutti jeden Morgen frisch aufbügelt. Natürlich kann man darüber streiten, ob Sternchen oder Binnenmajuskeln die Gleichstellung von Frauen bewirken. Zumindest hält der Streit darüber uns das Ziel vor Augen. In diesem Sinne überlasse ich das Schlusswort heute der unvergesslichen Schauspielerin Heidi Kabel: „Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist.“