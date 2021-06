Nach einem halben Jahrhundert TV-Konsum und diesem einen verstörenden Zapp-Moment neulich Abend habe ich mich gefragt, wann genau der Kipppunkt vom kurzweiligen Unterhaltungsprogramm hin zur programmatischen Publikumsverblödung einsetzte. Mit Beginn der „Schwarzwaldklinik“ 1989? Hugo Egon Balders „Tutti Frutti“ 1990? Mit „Dr. Stefan Frank“, dem Arzt, dem die Frauen ab 1995 vertrauten? Oder mit „Alarm für Cobra 11“ anno 1996? Geriet der Niedergang also mit dem Aufgalopp der großen TV-Machos der 90er in Schwung? Selbst die drolligen „Teletubbies“ konnten ihnen damals ja wenig entgegensetzen. Falsch! Rückblickend betrachtet, war das alles Kinderkram im Vergleich zu dem, was im Jahr 2000 den Reigen der Reality-Shows eröffnen sollte: „Big Brother“. Von nun an ging’s bergab. Apropos, Berg. „Die Alm“, die ich neulich beim gelangweilten Zappen auf Pro 7 für wenige Augenblicke erklomm (und ertrug), kupfert heftig bei der bereits erwähnten Mutter aller Trash-Shows und ihrer älteren Tochter „Dschungelcamp“ ab: Wer es von zehn verhaltensauffälligen „Promis“ am längsten auf einer kargen Hütte mit Plumpsklo, Strohbetten und ohne Waschmaschine (!) in 1680 Metern Höhe eines Südtiroler Berges aushält, streicht 50.000 Euro ein. Von den Mitspielern erkenne ich nur die Verflossene Sky du Monts. Das ist der Schauspieler, der seit Jahren „Edle Tropfen in Nuss“ bewirbt. Aber seine Ex-Frau Mirja möchte man eigentlich auch sofort wieder vergessen, als sie coram publico ihre Verdauungsgewohnheiten offenbart. Ab dem Moment wechseln sich Jauche- und Tierkot-Spiele mit nicht zitierfähigem, sexistischem Quark ab – und ich frage mich, wie die Fernsehmacher das noch toppen wollen.