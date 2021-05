Fragen über Fragen

Mal eben kurz anhalten, um ein- oder auszusteigen. So könnte man die „Kiss and Ride“-Zone beschreiben, die jetzt von den Grünen für die Friedrich-Ebert-Straße gefordert wurde. Für mich gibt es da aber noch einige offene Fragen wie: Wird die Zone mit einem oder zwei Schildern kenntlich gemacht? Gibt es diese Schilder schon oder muss der stets überlastete Bundesverkehrsminister erst noch tätig werden? Und: Bin ich verpflichtet, in der Zone denjenigen zu küssen, den ich dort aus dem Auto lasse, auch wenn es zufällig meine Nachbarin ist?

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgfocýuufmfs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?Lbsm.Fsotu/IvftlfAc{w/ef=0tqbo?=0fn?