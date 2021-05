Heute hier, morgen dort

Jüngst berichtete ich von meinen beiden Töchtern, die es sich zum Hobby gemacht haben, für mich einkaufen zu gehen. Ich stöhnte ob meines Portemonnaies, das sich antiproportional zum immer voller werdenden Kühlschrank kontinuierlich leerte. Heute rudere ich zurück, denn meine Neunjährige streckte sich und gähnte: „Ist doch langweilig, immer nur einkaufen zu gehen.“ Aha. Zu Hause rumzusitzen scheint aber genauso öde zu sein, also musste eine neue Betätigung her: Frühlingskarten basteln, sie im Ort verteilen und für den Tierschutz Spenden sammeln. Überaus löblich! Die Mädchen waren eifrig, leerten unsere Bastelbox und versahen den Fußboden des Kinderzimmers mit Abertausensenden von Schnipseln. Ich biss mir auf die Zunge, um mir einen Kommentar zu ersparen à la „Mama, wenn man bastelt, geht nun mal was daneben“, und verließ das Zimmer. Am Ende sammelten meine Töchter und ihre Freundinnen 144 Euro für den Tierschutz und waren nach dem Gerenne im Dorf fix und fertig. Aber natürlich und zu Recht auch stolz und höchstzufrieden. Morgen wollen sie – nur so ganz nebenbei – Schokokekse backen und vorn an der Straße verkaufen. Uff, das kann was werden.