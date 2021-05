Spannendes Wochenende

Ich hatte schon befürchtet: Wenn ich mal ein freies Wochenende habe, dann ist das Wetter schlecht und es ist nichts los im Sport. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird sommerlich heiß, richtiges Grill- und Bierwetter. Und es wird von Freitag bis Sonntag spannende Sportereignisse geben. Am Freitag geht es los mit dem Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Eishockey, wo die Grizzlys aus Wolfsburg gute Titelchancen haben. Am Samstagnachmittag macht der VfL Wolfsburg seine Champions-League-Teilnahme gegen Union Berlin klar und sorgt für mich für den Gewinn einer Wette, ehe Bayern am Abend Meister wird. Und am Sonntagmittag können die Wolfsburger Fußballfrauen die Meisterschaft gegen Bayern klar machen.

