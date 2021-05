Schon gut! Ich werde Sie an dieser Stelle bestimmt nicht an den Muttertag erinnern. Brauche ich gar nicht. Schließlich liegen uns Blumenversandhändler, Süßwarenhersteller, Kosmetikfirmen, Tiefkühltortenanbieter, ja sogar Tech-Konzerne seit Tagen damit in den Ohren. Immerhin originell ist die direkte Ansprache eines Discounters, der sich bei den lieben Mutti-Kunden „von ganzem Herzen“ für deren Einsatz bedankt. Feiner Zug von denen. Obgleich die feilgebotenen Guzmanien im Zwölf-Zentimeter-Kulturtopf, Vierhundert-Gramm-Packungen Schokolade oder Stumpenkerzen mit Liebe-Mutti-Sprüchen und Zweiundzwanzig-Stunden-Brenndauer Mutti vermutlich nicht gerade enthusiasmieren werden. Ich will hier niemandem den Spaß verderben. Sie wissen selbst, dass Schenken manchmal schöner ist, als beschenkt zu werden. Aber die größte Freude macht man Müttern, die seit anderthalb Jahren zwischen Homeoffice, Haushalt und Hausaufgabenbetreuung zappen, vermutlich, indem man sie am Sonntag einfach mal in Ruhe lässt. Kein Frühstück-am-Bett-Überfall. Kein Besuch im Streichelzoo. Keine sonstigen gut gemeinten Aktivitäten. Sondern: Mutti ausschlafen lassen. Ihr einen kleinen Bollerwagen vor die Tür stellen. Und Sie ihrer Wege zeihen lassen. Keine Angst, die kommt sicher zurück…