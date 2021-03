Sie können das sehr gern gegenchecken. Ja, man soll immer alles nachkontrollieren. Ich pflege das für gewöhnlich auch zu tun. Ich will Ihnen hier nämlich nichts aufoktroyieren. Aber wenn man ein paar fundamentale Grundkenntnisse hat und in der Lage ist, eins und eins zusammenzuaddieren, dann muss man zwangsläufig zugeben: Dieser Text hier, der ist qualitativ echt hochwertig. Lesegenuss vorprogrammiert. Oh ja, in meinen Zeilen schwimmen Leser wie Koikarpfen in Salzlake. Es ist nur schade, dass die Lektüre zeitlich befristet ist, oder? Eigentlich hätte ich als Schreiber eine La-Ola-Welle verdient. Zumindest einen kleinen Obulus. Oder man stellte mich, falls das möglich sein könnte, in der Glasvitrine des Speiserestaurants „Zur leeren Floskel“ aus. Aber auf die Vorderfront der Außenfassade dieser Glasvitrine sollte man dann auch etwas schreiben, am liebsten in manueller Handarbeit mit dickem Filzstift. Und zwar die Frage, die den Sinn all meiner Anstrengungen in geradezu optimaler Perfektion runterreduziert: „Warum einfach, wenn es auch doppelt geht?“

Tjf gjoefo eft Npuup hvu@ Qsjnb/ Nfjof Mftfs voe jdi- xjs mbttfo vot ojdiu bvtfjoboefsejwjejfsfo///