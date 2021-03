Popcorn in der Lindenhalle

Die Besucher saßen weit auseinander. Das Licht in der Halle war abgedunkelt. Vorne auf der Leinwand wurden Filme gezeigt von der Meesche und von den Löwenkickers. Ich fühlte mich am Montagabend bei der Sitzung des städtischen Sportausschusses in der Lindenhalle zeitweise schon wie in einem Großkino in Corona-Zeiten. Außerdem gab es als Pausenfüller auch einige wohl eher unbewusste Comedy-Einlagen insbesondere von einem Ausschussmitglied, auf die ich an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen will. Was bei dieser durchaus informativen Sitzung über die Situation des Sports in Wolfenbüttel nur fehlte, darauf machte mich ein Kollege aus der Sportredaktion aufmerksam: Etwas Popcorn könnte uns noch gereicht werden, dann wäre es perfekt.

