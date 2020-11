Mit der Hand am Colt

Schreib’ was zu Amerika, das passt zur Wahl, wünschte sich ein Kollege aus der Politik-Redaktion. Also gut. Sprechen wir mal über die Tischkultur. Häufig kann beobachtet werden, dass Amerikaner und Amerikanerinnen ihre Mahlzeiten unter Umgehung von gleichzeitiger Benutzung von Messer und Gabel zu sich nehmen. So kann beobachtet werden, dass sie zunächst beispielsweise ein Stück Fleisch mit Messer und Gabel zerteilen, dann das Messer zur Seite legen, die Gabel von der linken in die rechte Hand nehmen, die linke Hand unter der Tischplatte verschwinden lassen und mit der rechten, der begabelten Hand, das Fleisch zum Munde führen. Es gibt Experten, die behaupten, das täten die Amerikanerinnen und Amerikaner, weil sie bewaffnet am Tisch sitzen und sofort zum Colt greifen können, wenn Gefahr droht. Da die USA bislang als ein zivilisiertes Land galten, wird der Colt vermutlich nicht gegen Fressfeinde gerichtet worden sein. Übrigens gabeln sie nicht nur mit der freien Hand unterm Tisch, sie löffeln auch so. In Western kann man das sehen. Und genau so waren die Tischsitten des 17. und 18. Jahrhunderts im Wilden Westen. Im Übrigen nach Vorbild des französischen Adels, nur ohne Colt.