Wie lange noch

Was ist nun mit den Fusionsverhandlungen mit dem Kreis Helmstedt? Das fragen immer wieder Leser die WN-Redaktion und ab und an ist das Thema im Rat, so bei der vergangenen Sitzung. OB Mohrs lässt sich nicht in die Karten schauen. Mit Landrat Radeck hat er ja Verschwiegenheit vereinbart – wie ärgerlich! Im Nebensatz verriet Mohrs doch etwas: Kommende Woche will er mit Radek nochmal treffen, „um überhaupt zu sehen, ob eine Grundlage da ist.“ Tiefer kann man kaum stapeln. Zumal Ratsherr Zimmermann richtig bemerkte: Gespräche sind keine Verhandlungen. Davon scheint man also soweit entfernt zu sein wie Wolfsburg vom Mond, zumal Mohrs betonte, dass die Stadt niemals Bestandteil des Kreises Helmstedt werden darf. Das also der Stand der Gespräche, (nicht Verhandlungen), die seit Anfang 2018 geführt werden.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an hendrik.rasehorn@bzv.de