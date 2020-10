Man sieht sich im Parkhaus

Auch wenn eine vierstündige Kreistagssitzung nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist und deshalb auch nicht unbedingt direkt im Internet übertragen werden sollte, so beinhaltet sie dennoch manchmal auch einige witzige Momente. So geschehen bei der Abschiedsrede des CDU-Kreistagsabgeordneten Klaus Hantelmann, der nach Langenhagen zieht und deshalb dem Kreistag nicht mehr angehören wird. Er beendete seine Abschiedsrede mit dem Hinweis, dass er mindestens einmal je Monat nach Wolfenbüttel zurückkehren werde und dann garantiert – und das war als Anspielung auf das kaum ausgelastete Parkhaus am Schulwall gemeint – garantiert im Parkhaus am Schulwall parken werde. Ich wollte ihm noch zuraunen: „Man sieht sich also im Parkhaus, wenn dort nicht wieder – wie zuletzt geschehen – die Beleuchtung im Eingangsbereich ausgefallen ist und man dort in ein dunkles Loch hineinfahren muss.“

