Frisch, aber geschmacklos

Unser Freund Dr. Phil (er nennt sich so) hatte vor, so eine richtig wohlschmeckende Gemüsebrühe zu kochen. Er kaufte Karotten, Pastinaken, Zwiebeln, Sellerie, Stangensellerie, Petersilienwurzel und Lauch. Er putzte das Gemüse, schnitt es klein, bräunte die Zwiebeln im Topf, goss Wasser an, gab das klein geschnittene Gemüse dazu, ebenso einige Prisen Salz und kochte alles für 45 Minuten. Dann probierte er sein Süppchen. Es schmeckte nach gesalzenem Wasser und ganz entfernt nach Sellerie. Alles übrige Gemüse schwamm in der Brühe herum, war aber nicht zu schmecken. Nun hatte uns Dr. Phil ja zu einem kleinen Menü eingeladen, das er mit einer schmackhaften Brühe beginnen wollte. Alles deutete darauf hin, dass das Menü ohne Suppe auskommen müsste. Dr. Phil hatte aber noch Maggis Instant-Brühe im Vorratsschrank, und damit ließ sich dann die heiße Geschmacklosigkeit verbessern. Der Freundeskreis diskutierte das Thema geschmackloses Gemüse schließlich nach der Suppe (das Fleisch brauchte noch). Ausgelaugte Böden, wurde vermutet. Es könnte aber auch sein, dass durch Züchtung der Geschmack auf der Strecke geblieben war. Andere meinten, es sei zu früh geerntet worden und zwar deshalb, um die Nachfrage zu bedienen. Es gab den Tipp, Gemüse (und Obst auch) nach dem Eigengeruch zu kaufen. Duftet die Karotte karottig, schmeckt sie auch so. Tomaten müssen tomatig duften. Alles was nicht duftet, hat keine Saison.