Ihr Sterne könnt mich mal!

Sie werden es nicht glauben: Zweimal hintereinander die gleiche Klatsche. Mir! Ausgerechnet! „Würden Sie versuchen, sich mehr in den Partner hineinzuversetzen, dürfte sich ganz bestimmt eine Menge Positives für Sie entwickeln.“ Nänänä! Ja, was glauben diese Horoskop-Fritzen denn, wen sie hier vor sich haben! Mit Verlaub, wenn sich hier einer reinversetzen kann... Also wirklich! Empathie ist quasi mein zweiter Vorname. Oder sehen Sie das anders, meine Herren?! Ich meine, wir kennen uns ja nun auch schon ein Weilchen... Sie können sich also vorstellen, wie entsetzt ich war, als ich bald darauf ebendies lesen sollte: „Sie müssen mehr auf Ihren Partner eingehen: Sprechen Sie Ihn auch mal auf seine guten Seiten an!“ Also wissen Sie, in dieser Hinsicht gebe ich mir nun wirklich alle Mühe, aber... Und im Übrigen gebe ich auf diesen ganzen Astrologie-Quark ohnehin keinen Pfifferling. Ich würde mich selber als durchaus aufgeklärten Menschen bezeichnen. Nur, wenn ich dann erfahre, was Zwilling, Jungfrau, Löwe und Schütze so offeriert wird: „Wo Sie sind, ist derzeit vorne.“ „Lassen Sie sich verwöhnen!“ „Ihr Partner hat ein offnes Ohr für Sie!“ „Verderben Sie sich die Zeit nicht durch eigene Zweifel!“ Halloo! Ihr Sterne! Habt Ihr sie noch alle?

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder