Wir leben vom Miteinander

1931 schrieb Kurt Tucholsky „Schloss Gripsholm“. Viele kennen das Buch, noch mehr vielleicht den 1963 entstandenen Film von Kurt Hoffmann mit Nadja Tiller, Walter Giller und anderen bekannten Stars aus der Zeit. Melancholie und Ironie liegen bei Tucholsky immer nah beieinander. Und vor allem gilt es, nichts zu ernst nehmen. Sich selbst als erstes. Und das, was wirklich ernst zu nehmen ist, darüber verständigt man sich am besten in einer leichten Sprache, die mehr wie eine Brise daherkommt. Wie sollte man es sonst ertragen, wenn es etwas Schlimmes ist. Und wenn es etwas Schönes ist wie ein Gefühl von Freundschaft, dann braucht es diese Leichtigkeit auch, damit die Worte ja nichts zerstören.

Aber die, die sich wirklich kennen, wissen ohne die Worte, worum es geht. Es sind wenige, es braucht auch wenige. Aber hoffentlich hat jeder einen: einen Freund, eine Freundin. „Sich auf jemanden verlassen können. Zwei Männer kenne ich auf der Welt; wenn ich bei denen nachts anklopfte und sagte: Herrschaften, so und so…. ich muss nach Amerika – was nun? Sie würden mir helfen. Zwei – einer davon war Karlchen (das ist der Freund, der den Ich-Erzähler in seinem Schwedenurlaub auf Schloss Gripsholm gerade besucht. U. Hellert). Freundschaft, das ist wie Heimat. Darüber wurde nie gesprochen, und leichte Anwandlungen von Gefühl wurden, wenn nicht ernste Nachgespräche stattfanden, in einem kalten Guss bunter Schimpfwörter erstickt. Es war sehr schön.“ „Und ich badete in einer tiefen Badewanne von Freundschaft.“ (Kurt Tucholsky: Schloß Gripsholm. Frankfurt a.M. 2011, S. 83)

Freundschaft ist Heimat, ist ein sicherer Hafen. Wenn ich jetzt in meinen Überlegungen mit diesem Begriff Freundschaft und nachfolgend dann auch mit dem Begriff Kameradschaft umgehe, müssen Sie wissen, dass ich dabei nicht an den Worten hänge. Manche mögen die Worte Freundschaft und Kameradschaft gleichbedeutend benutzen oder die Bedeutungen sogar jeweils anders zuordnen als ich. Dann lesen Sie meine Überlegungen bitte mit Ihren Begriffen. Möglicherweise gibt es auch noch die regionalen Unterschiede. Historische gibt es allemal.

Darum geht es mir aber nicht. Es geht mir um einen Unterschied, der noch einmal zu tun hat mit Erziehung. Denn es geht um die Fähigkeit des Menschen, sich wirklich an einen anderen Menschen zu binden. Und diese Fähigkeit wird vor allem in der Kindheit ermöglicht, gefestigt, behindert oder sogar zerstört.

Als meine Kinder in den pubertären Jahren waren, gab es auch sehr provokative Fragen. „Was würdest du denn machen, wenn ich Drogen nehme? Und wenn ich was Schlimmes tue? Was machst du denn dann? Du kannst doch gar nichts dagegen tun.“ So oder ähnlich lauteten die Fragen. Und ich dachte: Mein Mädchen will wissen, wie weit meine Solidarität mit ihr gilt. Ich dachte aber auch: Selbst wenn das alles hypothetisch ist, sage nur, was du auch wirklich einhalten würdest, wenn es eine solche Situation gäbe. Nun bin ich nicht die Freundin meiner Töchter, ich bin ihre Mutter. Aber was diese Solidarität angeht, gibt es doch Ähnlichkeiten.

Wir Menschen haben eine einzigartige Fähigkeit, wir können die Gefühle des anderen Menschen erkennen und tatsächlich mitfühlen. Spiegelneuronen heißen diese wunderbaren neurobiologischen Dinger im Hirn, die das ermöglichen. Sie tun genau das: Sie spiegeln uns die Gefühle eines anderen Menschen. Wir erkennen Freude, Not, Trauer, Neugierde und vieles andere im Gesicht des anderen Menschen. Und wir fühlen, wie er fühlt. Spiegelneuronen sind eine Grundausstattung von Geburt an. Das Neugeborene nimmt schon nach ganz kurzer Zeit Kontakt mit seinen Eltern auf. Bis die Mitfühl-Fähigkeit vollständig ausgebildet ist, dauert es drei bis vier Jahre. Den Anfang aber macht der enge Blickkontakt mit der Mutter und dem Vater. Das ist das erste, worauf es ankommt, dass es diesen engen Kontakt gibt. Und das zweite sind die Erfahrungen, die gemacht werden. Wenn ein Gesicht lächelt und die nachfolgende Berührung ist zärtlich, dann ist alles gut. Vertrauen entsteht und wächst. Nicht nur in die andere Person, sondern eben auch in die eigenen Gefühle. Wenn aber dem Lächeln ein harter Griff oder sogar Schläge folgen, dann lernt das kleine Kind, dass man den Gefühlen nicht trauen darf, dass man am besten gar nicht fühlt. Und wer nicht fühlt, der fühlt auch nicht mit dem anderen. Solche Kindheitserfahrungen sind eine feste Bastion für ein ganzes Leben. Die guten wie die schlechten.

Die Fähigkeit zur Freundschaft fängt so früh schon wie die Fähigkeit zum Mitfühlen mit einem anderen Menschen. Wie schwer haben es Kinder, wenn sie keine guten Erfahrungen machen. Und wie schwer wird das Leben in einer Gesellschaft, wenn zu viele Menschen zu wenig Mitgefühl haben – haben können. Und doch braucht jeder Mensch Gemeinschaft. So hat uns die Natur angelegt. Wir sind nicht gemeint und nicht gemacht als die Robinson Crusos auf der einsamen Insel. Wir leben vom Miteinander. Sie können das in jedem Ratgeber nachlesen. Wer gesund alt werden will, sollte nicht nur auf Vitamine achten, sondern genauso auf soziale Beziehungen.

In der Erziehung im Nationalsozialismus war das Wort Kameradschaft geradezu heilig. Kameraden sollten sie alle sein, die Kinder in der Hitlerjugend oder im Bund deutscher Mädel. Freunde und Freundinnen sollten sie gerade nicht sein. In der Kameradschaft geht es immer sozusagen um ein Drittes. Die Beziehung und die Gefühle gehen nicht von einem Menschen direkt zu einem anderen. Nein, zwei Menschen sind dann und nur dann Kameraden, wenn sie sich gemeinsam auf ein Drittes beziehen. In den Jugendorganisationen im 3. Reich waren das die Fahne und der Führer. Freundschaften waren nicht erwünscht. Wenn die Jugendführer zu enge Freundschaften wahrnahmen, sorgten sie dafür, dass die betroffenen Kinder getrennt wurden. Und es gab noch viel üblere Weisen der Zerstörung von Beziehungen zwischen Kindern, die einfach auf Sympathie beruhten. Denn jede Sympatiebeziehung ist im Fall eines Falles gefährlich. Wahre, echte Beziehungen stören das System. Sie stören die Hierarchie, sie stören den Gehorsam. In autoritären Systemen geht es niemals um den Einzelnen. Der einzelne Mensch ist austauschbar. Es geht um etwas sogenanntes Höheres wie die Fahne oder den Führer oder das Volk und die in diesem Sinne verstandene Heimat.

In der Freundschaft geht es einfach um den anderen Menschen. Schon in der Mütterschulung im Nationalsozialismus lernten alle jungen Frauen, dass sie ihre Kinder – möglichst viele Kinder sollen es sein, denn auch die Frau ist streng genommen eine austauschbare Gebärmaschine – für den Führer und das Volk bekommen. Und die Erziehung ist das wahre Schlachtfeld der Frau. Wie ein Soldat kann sie schimpflich dem Tyrann – dem Kind – unterliegen oder es besiegen. Die Erziehung ist ein Kampf, der gewonnen werden muss, damit alles Weiche abgetötet wird und das Kind gestählt in genau die Systeme eingegliedert werden kann, die nur dem Führer und der Fahne solidarisch sind. Für den Kameraden gilt es alles zu tun, so lange dieser Kamerad auf dieselbe Fahne und denselben Führer schwört. Wehe aber, der Kamerad bekommt eines Tages Zweifel. Wehe aber, er verliert den Glauben an den Führer. Das ist Verrat. Dann ist das kein Kamerad mehr, sondern nur noch ein Dreck, ein Geschwür, das entfernt werden muss. Wer anders denkt, ist ein Verräter und muss bestraft werden.

Achtung: Solche Sätze hören wir heute auch noch. In der Freundschaft geht es immer um einen anderen Menschen, um ein Individuum; nicht um eine Idee oder Ideologie, ganz unabhängig davon, ob diese menschfreundlich oder menschenfeindlich ist. Nicht umsonst sagt man, dass sich in der Krise der wahre Charakter zeigt. So ist es auch in der Freundschaft. Im Erfolg – heute auf Facebook oder Instagram – mag man Tausende und Millionen Follower haben. Aber wenn scheinbar nichts mehr geht, dann hat jeder Mensch hoffentlich einen Freund.

Ursula Hellert erzählt Geschichten über das lebenslange Lernen.