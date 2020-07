Manchmal spielen zwei kleine Punkte eine große Rolle. Schauen wir etwa auf die in antirassistischer Absicht begonnene Diskussion über das Wort „Mohr“ und die Umbenennung von „Mohrenstraßen“ und dergleichen. Ich habe nicht Absicht, irgendetwas zur Verteidigung altmodisch stigmatisierender Begriffe beizutragen. Mag ja sein, dass „Mohrenapotheken“ ursprünglich Respekt vor der Heilkunde der so genannten „Mauren“ transportierten, wie es auch in Wolfsburg von einer Apothekerin betont wird. Und dennoch ist das Wort… – nun ja.

So finde ich es kreativ, wie jetzt in Frankfurt geschehen, eine „Mohren-Apotheke“ knackig in „Möhren-Apotheke“ umzubenennen. Zwei Pünktchen. Wenig Aufwand, viel Marketing. Klingt ja auch zum Anbeißen. Und der Verdacht, dass in der „Möhre“, also der Mohrrübe (!), der bewusste Wortstamm stecken könnte, ist unbegründet. Die „Mohrrübe“ hat, sprachlich gesehen, eine germanische Wurzel, die weder mit Mauretanien noch dem „maurus“ etwas zu tun hat, sondern immer nur eine gelbliche Rübe bezeichnet hat. Nicht rezeptpflichtig, aber gesund.