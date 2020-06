Jetzt ist es wieder passiert. Wir also alle in der Küche. Die Jungs schnitzeln Kartoffelsalat und entrümpeln nebenbei den Kühlschrank von Grillsaucen. „Voll eklig!“ Der Mann findet alles halb so dramatisch und widmet sich der Frage der zu öffnenden Getränke, derweil ich Schafskäse mit den von ihm zuvor karamellisierten Zwiebeln und Tomaten sowie Lachs auf einem Zucchinipolster zu Alufoliepaketen verpacke. „Mensch Mama!“, schalmeit mein Sohn im Tonfall eines liebevoll-geduldigen Altenpflegers, der allmählich aber doch die Faxen dicke hat. „Welche Seite der Alufolie muss nach außen? Ist das denn so schwer?“ Ich weiß die Antwort. Natürlich weiß ich die! Die Antwort ist so alt wie die Erfindung der Alufolie selbst, so dermaßen alt, dass ich für sie im Bus aufstehen würde. Aber wenn ich dann in der Küche stehe und mir die für den nächsten Tag vorgenommene Steuererklärung schon jetzt im Nacken sitzt und mir noch alles Mögliche andere durch den Kopf kreiselt und ich die Käse-Fisch-Päckchen gewissermaßen in traumwandlerischer Rezeptroutine schnüre – achte ich eben nicht auf die korrekte Seitenwahl der Alufolie. So hat man also entschieden, dass ich einen persönlichen Alufolieverwendungsassistenten bekomme. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Assistenzsystem finden soll. Ich kann dem noch keine positive Seite abgewinnen. Vielleicht ist Alufolie auch eine Fehlkonstruktion. Und nicht ich! Vielleicht sollten sich unsere Wege trennen. Ciao Alufolie.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder