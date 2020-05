Vorteil der Videokonferenz

Wie bereits geschrieben: Durch die Ausgangssperre musste ich ein paar Gewohnheiten ändern. Die wöchentliche Runde Kartenspiel findet nunmehr am heimischen Notebook per Videokonferenz statt, ebenso das monatliche Spaghetti-Essen.

Und das hat durchaus Vorteile. Als Mensch, der phasenweise eher keinen Wert auf die Gesellschaft anderer legt, ist das Videofensterchen die nahezu ideale Distanz. Keiner kommt mir zu nah, wer nervt, wird stummgeschaltet und ich kann den „polnischen Abgang“ (gehen, ohne sich zu verabschieden) machen und es hinterher auf die Technik schieben.

Und das ist nicht alles. Was außerhalb von Linse und Mikrofon passiert, merkt keiner. Unangenehme, geräuschlastige Körperfunktionen? Kein Problem, kurz das Mikro ausschalten und entspannen. Niemand merkt es. Langweilige Konversation? Smartphone nehmen und daddeln, das Gerät nur unterhalb des Kamera-Sichtfeldes halten. Einen bösartigen Kommentar abgeben? Geht: Man muss nur das Mikro ausschalten. Und all das, ohne sich in gesellschaftsfähigen Zustand bringen und das Haus verlassen zu müssen. Eigentlich super. Und trotzdem gut, wenn das wieder endet.