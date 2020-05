Es gab Zeiten, da hatte das Smartphone den Desktop-PC kannibalisiert. Wozu sollte ich mir die Mühe machen, das Ding hochzufahren, wenn ich Musik, Fotodatenbank, Internet, Videos, Spiele, Mails und jedgliche Kommunikation im handlichen Format in der Hosentasche habe? Vorbei sind die Zeiten, in denen man eine Tastatur und einen Bildschirm zum Chatten brauchte. Lediglich einige Onlinebanking-Sachen gingen nur am Notebook – also schaltete ich es ein Mal in der Woche an.

Nun ist es wieder täglich im Einsatz. Home Office geht nur mit dem Smartphone nicht. Aber es gibt noch einen Grund: Den zweiten Bildschirm, zur Verfügung gestellt vom Arbeitgeber. Der steht jetzt hochkant neben dem Notebook und ich frage mich, wie ich bisher ohne leben konnte. Gleichzeitig einen Film sehen und dabei googeln oder jederzeit die Whatsapp-Desktop-Anwendung geöffnet haben. Während einer Videokonferenz im anderen Fenster einen Text schreiben, ohne sich die Augen zu verderben, jedwede Drag and Drop-Arbeit ist auf einmal leichter.

Am Arbeitsplatz in der Redaktion ist das gelernt, dort gibt es drei Bildschirme. Zu Hause fühlte es sich dann an, wie mit einem Klotz am Bein zu arbeiten.

Der zweite Bildschirm wird das Notebook gerettet haben. Wenn ich ihn (hoffentlich bald) wieder abgeben muss, werde ich nicht wieder zurück in die finsteren Zeiten des Mono-Screens gehen. Dann stelle ich mir hier noch mindestens zwei weitere Bildschirme hin.