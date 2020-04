Zitatsalat

Als ich am Wochenende eine deutsche Corona-Statistik zur Zahl der Infektionen anguckte (Bayern: 40.000, Mecklenburg-Vorpommern: unter 700!), fiel mir glatt der „eiserne Kanzler“ ein und sein berühmter Spruch „Wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg, denn dort geschieht alles 50 Jahre später“.

Gut gesagt, oder? Das einzige Problem ist: Der Satz ist überhaupt nicht von Bismarck. Ach, aber zum Glück gibt es zum Thema Weltuntergang und Statistik noch andere tolle Sentenzen. Wie wäre es mit Martin Luthers „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen“ oder Josef Stalins „Der Tod eines einzelnen Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik“? Sie ahnen es: Auch diese beiden Zuschreibungen sind völliger Mumpitz. Schade eigentlich. Aber gut, dann zitieren wir dies alles jetzt nur noch unter Erwähnung des Zusatzspruchs „Se non è vero, è ben trovato“ ( Wenn es nicht stimmt, so ist es gut erfunden), den wir übrigens Lust hätten, Adriano Celentano oder Silvio Berlusconi unterzuschieben, obwohl er in Wahrheit von Giordano Bruno stammt. Oder wie wäre es mit dieser Weisheit? „Die Liste der erfundenen Zitate ist allemal erquicklicher als die der echten.“ Wissen Sie, von wem das ist? Von mir!