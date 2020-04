Keine Schweine

Der aktuelle Grund fällt mir dummerweise nicht ein. Aber manchmal ist es tröstlich, beim Blick in den historischen Kalender festzustellen, dass früher auch jede Menge Mist passiert ist. Was den 15. April angeht, sticht gleich der Notre-Dame-Brand 2019 ins Auge. Aber da wäre auch der 15. April 1961, der Tag, an dem das US-Militär mit Bombardierungen begann, um die Invasion in der kubanischen Schweinebucht einzuleiten.

Wie man weiß: ein Fehlschlag. Fidel Castro blieb am Drücker. Auch sprachlich war von vornherein der Wurm drin. „Schweinebucht“ ist ein Übersetzungsfehler. Die „Bahía de Cochinos“ ist keine „Bay of pigs“. Mit „Cochinos“ werden sowohl Schweine als auch besondere Fische bezeichnet – und letztere sind hier gemeint.

Und da wir schon bei mutmaßlich versauten Ortsnamen sind: Dass man in Schweinfurt Schweine durch den Fluss geleitet hat, können Sie auch vergessen. „Schweinfurt“ dürfte wie „Swinemünde“ sprachgeschichtlich mit „zwin“ oder „swin“ zu tun haben, womit ein verlandendes Gewässer, ein Priel gemeint war. Bliebe die etymologische Preisfrage, woher eigentlich die Redewendung rührt, dass man – beim glücklichen Ausgang einer Sache – „Schwein gehabt“ hat. Es gibt da einige Ansätze. Ich finde am plausibelsten, dass der Ausdruck aufs Kartenspielen zurückgeht. Ich kann das leider nicht beweisen. Dafür kann ich abschließend noch mal an eine legendäre Überschrift erinnern, die es irgendwann mal in unserem Lokalteil gab und die sich beim Anekdoten-Austausch der Redakteure als langlebig erwiesen hat. Es ging in fleischseliger Zeit um ein dörfliches Preisschießen, und die Zeile lautete so: „Dem Gewinner winkt ein halbes Schwein.“ In diesem Sinne schweinische Grüße. Oder besser noch: Winke-winke.