Müde? Müde!

Ja, ja, immer diese guten Vorsätze. Die Deutschen wollen im neuen Jahr mehr für die Umwelt tun, weniger Stress haben und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ob’s klappt? Warten wir’s mal ab! Ich möchte im neuen Jahr eigentlich nur eins: ein klein wenig besser schlafen. Wer drei kleine Kinder hat, für den sind erholsame Nächte ein wahrer Luxus. Also bin ich heute, an Silvester, ziemlich uncool. Bitte verraten Sie es niemandem, aber ich gehe tatsächlich vor Mitternacht ins Bett. Genau wie im vergangenen Jahr.

Halt: Ich habe die Rechnung scheinbar ohne meine Kinder gemacht. Meine Töchter haben nämlich von anderen Kindern gehört, dass diese an Silvester bis Mitternacht wach bleiben dürfen. Nun ja, was soll ich sagen, jetzt wollen meine Töchter natürlich auch nicht mehr vor Mitternacht in die Heia gehen, sondern das Feuerwerk live und in Farbe erleben. Sie wollen einen Film schauen, Wachs gießen (Bleigießen gibt es ja nicht mehr) und ganz viel schnökern. Ich wiederum möchte keine Spielverderberin sein. Also versuche ich dies: Ich bleibe cool (erst mal), verfolge das Geschehen und hoffe, dass die Kinder dann doch vor Mitternacht schlapp machen und sich in ihr gemütliches Bett verziehen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.