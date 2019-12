So macht „Last Christmas“ Spaß

Dass an dieser Stelle Weihnachtslieder keinen guten Stand haben, wurde ja schon deutlich. Die schlimmste Ausgeburt der Musikindustrie, um das Fest der Liebe so richtig auszuschlachten ist, wenig überraschend: „Last Christmas“ von Wham. Ein schreckliches Geheile, ein schlimmer Text und die Radio-Menschen, die das Lied jedes Jahr wieder in die Rotation tun, sind wahrscheinlich Teil einer Verschwörung, die die Menschheit um den Verstand bringen will.

Das Internet aber, der Heilsbringer, dieses grandiose Medium, kennt selbst für Scheußlichkeiten wie dieses Stück Popmusik Abhilfe: Literal Videos. Die gibt es seit gut zehn Jahren und sie funktionieren so: Es wird ein Musikvideo genommen und neu vertont. Die Musik ist dabei dieselbe (oder zumindest nah dran), der Gesang ist auch noch im Stil und Rhythmus des Originals. Der große Unterschied: Der Text. Denn es wird exakt besungen, was im Video zu sehen ist, quasi ein wenig wie eine Tonspur für Blinde. Wer die Texte nicht gut verstehen kann, wird ebenfalls bedient: Die unsinnigen Songzeilen werden auch als Untertitel angezeigt.

Und das ist dann schon wieder unheimlich witzig, ob nun bei George Michael und seiner letzten Weihnacht oder bei Bonez MC & Raf Camora. Bonnie Tylers „Total Eclipse of the Heart“ fiel dem Format bereits zum Opfer, wie auch Deichkind und Capital Bra.

Einfach bei Youtube mal „Literal Video“ suchen und sich ein bisschen durchklicken. Es lohnt sich.