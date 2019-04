Wie gestickt

Im Second-Hand-Laden habe ich einen alten bayerischen Bauernstuhl erstanden. Er ist weiß mit geschwungenen Armlehnen und hat in der Rückenlehne ein Loch in Form eines kleinen Herzens. Ach, ich bin ganz verliebt in meinen urigen bayerischen Bauernstuhl! Auch sonst mag ich es hier und da wie bei Omi...