Lokus-Jokus

Er finde es an sich ganz gut, sagte mein Nachbar mal über den Gartenzaun hinweg, dass ich in dieser Kolumne öfters auf die Herkunft von Redensarten eingehe. „Aber nehmen Sie’s mir nicht übel, Herr Likus, Ihre Beispiele sind oft so abwegig – irgendwie unseriös.“ Ja, ja. Seriöser also. Doch wie...